Frontalkollision bei Schneeglätte: Zwei Frauen in Lüdenscheid schwer verletzt

Zehn witterungsbedingte Unfälle am Donnerstag im Märkischen Kreis

Lüdenscheid - Schwerer Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Lüdenscheid auf der L655! Die Autos zweier Frauen krachte auf schneeglatter Fahrbahn frontal zusammen, beide Insassinnen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nach ersten Informationen der Polizei allerdings nicht. Die Vollsperrung der Brunscheider Straße soll in Kürze wieder aufgehoben werden. Im gesamten Märkischen Kreis ereigneten sich außerdem neun weitere witterungsbedingte Unfälle allesamt ohne Personenschaden.