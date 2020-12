Schnee im MK! Mehrere Lkw festgefahren - Unfall mit Streufahrzeug

Schnee im Märkischen Kreis: Am Morgen fielen fast überall einige Flocken. In den Hochlagen, wo der Schnee etwas länger liegen blieb, kam es zu einigen kritischen Situationen im Straßenverkehr.

Wie die Polizei am Morgen mitteilte, gab es in der Nacht drei wetterbedingte Polizeieinsätze - zwei in Meinerzhagen und einer in Plettenberg. Demnach fuhr sich gegen 3.58 Uhr ein Lkw an der Allendorfer Straße in Plettenberg auf schneeglatter Straße fest.

Aus Sorge, abzurutschen, rief der Fahrer die Polizei. Die Beamten alarmierten den Streudienst, der die Stelle räumte. Der Lkw-Fahrer konnte die Fahrt fortsetzen.

Schnee im MK: Unfall mit Streufahrzeug auf glatter Fahrbahn

Besonders glatt war es in den frühen Morgenstunden am Eisenweg in Meinerzhagen. Gegen 4.10 Uhr fuhr sich dort ein Lkw fest. Nur kurz darauf kam es um 4.18 Uhr ebenfalls am Eisenweg zu einem Unfall. Ein Ford Fiesta Kleinwagen rutschte in ein Streufahrzeug. Während der Winterdienstler und der festgefahrene Lkw-Fahrer ihre Fahrt fortsetzen konnten, musste der Ford abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Schnee und Glätte sorgen für mehrere Unfälle im Sauerland

Am Montagmorgen musste eine Bundesstraße im Märkischen Kreis wegen Glatteises gesperrt werden. Der erste Glätte-Unfall im Kreisereignete sich an der Versetalsperre am Samstag. Ein 42-jähriger Mann, der bei einem Glätteunfall am Montagabend verunglückte, starb später im Krankenhaus. Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst für Teile des Berglandes in NRW vor gefrierendem Regen gewarnt.

