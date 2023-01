Schneefall im MK: Acht Glätte-Unfälle im Berufsverkehr - Polizei zieht Bilanz

Von: Olaf Moos

Der Winter ist zurück im Märkischen Kreis: Die Polizei zog Bilanz (Symbolbild). © Daniel Schröder

Der Wintereinbruch im Sauerland sorgte im Märkischen Kreis nur für geringe Beeinträchtigungen im Verkehr. Kreisweit gab es acht witterungsbedingte Unfälle.

Märkischer Kreis - Die Räum- und Streudienste in den Städten des Märkischen Kreises im Sauerland (NRW) haben ganze Arbeit geleistet. Mit Einsetzen des Berufsverkehrs am frühen Dienstagmorgen (17. Januar) waren die Straßen „schwarz“. Die Polizei berichtet über wenige Unfälle, die sich vor allem im Nordkreis ereigneten.

Kreisweit gab es demnach in der Zeit zwischen 5 und 8 Uhr acht witterungsbedingte Kollisionen. In vier Fällen, jeweils zwei in Hemer und zwei in Menden, erlitten Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen. Es entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro.

In Lüdenscheid verursachte ein Autofahrer auf glatter Fahrbahn einen Auffahrunfall auf der Wiesenstraße, in Neuenrade landete ein Fahrzeug nach einer Rutschpartie in einem Zaun. Dort wird der Sachschaden auf rund 3000 Euro beziffert. Insgesamt zog die Polizei ein zufriedenes Fazit. Es blieb für die Beamten der Wachen vergleichsweise ruhig.

In anderen Teilen des Sauerlands krachte es am Morgen auf glatter Straße jedoch heftig. Zwei Autos prallten in Warstein frontal aufeinander; es gab zwei Schwerverletzte. Im Kreis Olpe rutschte ein Transporter in den Gegenverkehr.