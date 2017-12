Schnee führt zu Verspätungen bei Zeitungszustellung

E-Paper-Zugang freigeschaltet

Märkischer Kreis - Aufgrund der Schneemassen, die in der vergangenen Nacht den Märkischen Kreis in ein dichtes weißes Kleid gehüllt haben, kann es am heutigen Samstag in einigen Bereichen unseres Verbreitungsgebiets zu verspäteten Zustellungen unserer Zeitungen kommen.