Dramatische Vorwarnung vor Schneechaos im MK - erste Unwetter-Warnung ist da!

Schnee und Eisregen: Die Warnung vor einem Unwetter von historischem Ausmaß betrifft auch den Märkischen Kreis. Die Vorwarnung bleibt bestehen, die erste Unwetterwarnung ist aktiv.

Update vom 6. Februar, 14.03 Uhr: Schnee und Eisregen, die Gefahr von Stromausfällen und gefährlich glatte Straßen: Die Zeit der Vorwarnung ist vorbei. Über die Warn-App NINA sind nun auch die ersten amtlichen Unwetterwarnungen an die Menschen im MK rausgegangen. Ab dem Abend wird es ungemütlich. Konkret gibt es eine amtliche Unwetter-Warnung vor starken Schneeverwehungen. Das bedeutet laut DWD: Vermeiden Sie ALLE Autofahrten! Straßen und Schienen können unpassierbar sein.

Kreis Märkischer Kreis Verwaltungssitz Lüdenscheid Einwohner 410.222 (Stand: 31. Dezember) Fläche 1.061,06 Quadratkilometer

Der Grund: Örtlich kann es bis zu 25 Zentimeter Neuschnee im MK geben, der durch starken Ostwind verweht werden kann. Schon ab 21 Uhr gilt die amtliche Wetterwarnung vor Schnee. Die Unwetterwarnung vor starken Schneeverwehungen ist dann ab Mitternacht bis Sonntag um 21 Uhr aktiv - vor allem im Nordkreis. Dabei treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge starke Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt.

Schnee und Eisregen im MK: Sorgen vor Chaos durch Winter-Unwetter

Der südliche Märkische Kreis südlich von Lüdenscheid könnte - so die Vorhersage am Mittag - etwas glimpflicher davonkommen. Gleichwohl wurden die Unwetter-Vorwarnungen vor Eisregen und Schneeverwehungen nicht zurückgenommen. Meteorologen raten: Bleiben Sie zuhause!

+ Die Winterdienste richten sich auf eine ereignisreiche Nacht ein. © dpa/Matthias Balk

Dramatische Vorwarnung vor Schneechaos für MK am Freitag

Update vom 5. Februar, 12.33 Uhr: Aus Sorge vor einem Eis- und Schnee-Chaos am Wochenende hat der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Vorabwarnung für den Märkischen Kreis (MK) veröffentlicht. Besondere Gefahr geht demnach von Eisregen aus, aber auch Schneefälle können das öffentliche Leben nahezu komplett lahmlegen. Im besten Fall lassen Autofahrer ihr Auto stehen. Die Winterdienste sowie die Verkehrsbetriebe sind in Alarmbereitschaft. Voraussichtlich am Samstagabend geht es los.

Die nun veröffentlichte Unwetter-Vorabwarnung für den MK gilt für den Zeitraum von Samstag, 6. Februar, 18 Uhr, bis Sonntag, 7. Februar, 18 Uhr. Von Süden ziehen langanhaltende und teils kräftige Niederschläge auf - vor allem Schnee. Diese gehen im Laufe des Abends zunehmend von Schnee-Fall in gefrierenden Regen über - der sogenannte Eisregen. Bis zum Sonntagabend muss verbreitet mit Glatteis auf Straßen und Wegen gerechnet werden. Es könne zu erheblichen Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr kommen, schreibt der DWD. Weite Teile von NRW sind von Wetter-Warnungen für das Wochenende betroffen.

Zudem bestehe die Gefahr von Eisbruch. Schäden an Vegetation und Infrastruktur lassen sich dabei nicht ausschließen. Dabei legt sich Eisregen auf die Oberflächen. Äste können herabstürzen, es kann wegen vereisten Masten und Leitungen zu Stromausfällen kommen.

Eisregen, Schnee, Glatteis: Winterdienste nach Vorabinformation in Alarmbereitschaft

Eine Vorabinformation ist noch keine amtliche Unwetterwarnung, aber ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotenzial. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen. Das Unwetter-Ereignis wird laut NRW verbreitet erwartet. Entsprechende amtliche Warnungen werden im Laufe des Samstags und Sonntags ausgegeben, kündigt der DWD an. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Eis-Ereignisses können erst zu diesem Zeitpunkt erfolgen.

Sturm Tristan erreicht Märkischen Kreis

Update vom 3. Februar, 14.40 Uhr: Die schneereiche Zeit im MK endet vorerst, dafür bestehen am heutigen Mittwoch ab 15 Uhr bis zum Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr Gefahren durch Sturmböen. Der DWD hat eine entsprechende Warnung vor markantem Wetter für den gesamten MK der Stufe 2 (Warnungen vor markantem Wetter) herausgegeben.

Die Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) treten anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) gerechnet werden.

Schnee-Nachschlag am Dienstag im MK: Warnung vor Schneeverwehungen

Update vom 29. Januar, 10.18 Uhr: Nach dem Schnee kommt das Hochwasser. Der Deutsche Wetterdienst warnt angesichts des Tauwetters vor den Gefahren durch Hochwasser im Märkischen Kreis. An der Lenne bereitet sich Altena auf eine Überschwemmung der Uferpromenade vor. Auch in Halver-Oberbrügge wird an der Volme mit steigenden Pegeln gerechnet. Bei Temperaturen über 0 Grad Celsius und andauerndem Regen tritt noch bis Samstagmittag ein starkes Abtauen der Schneedecke ein. Die Abflussmengen erreichen nach DWD-Angaben zwischen 50 und 70 Liter pro Quadratmeter. Die aktuellen Pegelstände können Sie über diesen externen Link einsehen.

Gleichzeitig bestehen am heutigen Freitag bis 15 Uhr Gefahren durch Sturmböen. Der DWD hat eine entsprechende Warnung vor markantem Wetter für den gesamten MK herausgegeben. Demnach treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15m/s, 30kn, Bft 7) und 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) gerechnet werden. Am Nachmittag wird aus der Sturmböen-Warnung eine Windböen-Warnung.

Update vom 26. Januar, 6.42 Uhr: Nach dem starken Schneefall am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst am heutigen Dienstag neuen Schnee im Märkischen Kreis - zumindest oberhalb von 200 Metern in nennenswerter Menge.

Der Deutsche Wetterdienst hat am Dienstagmorgen gleich mehrere Wetter-Warnungen für den MK herausgegeben. Dabei wird bis 12 Uhr in Gebieten oberhalb von 200 Metern von Schneefall gewarnt. Es treten demnach Mengen zwischen 4 und 10 Zentimeter Neuschnee auf. In Staulagen werden nach DWD- Angaben sogar Mengen bis 15 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. In tieferen Lagen können bis 4 Zentimeter Neuschnee fallen.

Eine besondere Gefahr stellen am Dienstag oberhalb von 600 Metern - betroffen sind Teile von Plettenberg und Meinerzhagen - Schneeverwehungen dar. Der DWD warnt angesichts der angekündigten Neuschneemenge und vorhergesagten Windböen bis Windstärke Beaufort 8 in den Hochlagen vor Schneeverwehungen. Die Warnung vor markantem Wetter gilt bis 15 Uhr.

Der DWD weist auf mögliche Gefahren durch Schneeverwehungen hin: Straßen und Schienenwege können stellenweise unpassierbar sein. Der DWD schreibt: „Vermeiden Sie alle Autofahrten! Fahren Sie nur mit Winterausrüstung!“

Oberhalb von 400 Metern gilt zudem eine Warnung vor Windböen. Es treten Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14m/s, 28kn, Bft 7) und 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.

Update vom 12. Januar, 8.03 Uhr: Auf der Sauerlandlinie A45 ist es am Morgen auf schneeglatter Fahrbahn zu mehreren Unfällen gekommen. Betroffen ist der Bereich zwischen Olpe-Süd und Siegen. Auch für den Märkischen Kreis gilt eine Warnung vor Schnee. Verbreitet wird es glatt. Oberhalb von 600 Metern können bis zu zehn Zentimetern Neuschnee fallen. In Staulagen bis 15 Zentimeter. Zwischen 400 und 600 Metern sind 2 Zentimeter drin. Verbreitet wird es glatt. Fahrt vorsichtig. Die Warnung gilt noch bis 10 Uhr am Dienstag.

Update vom 8. Januar, 10.20 Uhr: Der Schnee ist da. Örtlich sind am Abend und in der Nacht im Märkischen Kreis mehr als zehn Zentimeter Neuschnee gefallen. Oberhalb von 200 Metern erstreckt sich eine Winterlandschaft. Bis zum Morgen gab es mehrere Unfälle im MK, die Kommunen in den höheren Lagen rechnen wieder mit Schnee-Touristen. Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Schneefall bleibt bestehen - noch bis Freitag, 18 Uhr. Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee können in Staulagen bis dahin fallen. Oberhalb von 400 Metern bleiben die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Der Schnee bleibt dort noch liegen. Verbreitet wird es glatt - vor allem auf den Nebenstrecken. Der Winterdienst ist im Einsatz.

Update vom 7. Januar, 13.26 Uhr: Neue Schnee-Warnung des Deutschen Wetterdienstes für den gesamten Märkischen Kreis. Bislang schneit es in den Hochlagen des MK nur wenig, das aber soll sich nach den Voraussagen des Deutschen Wetterdienstes in den kommenden 30 Stunden ändern.

Der DWD hat daher am Donnerstag eine amtliche Warnung der Stufe 2 (Warnungen vor markantem Wetter) herausgegeben - und zwar vor Schneefall. Sie gilt ab sofort bis Freitag, 18 Uhr. Nach Angaben des DWD tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 5 und 10 Zentimeter auf.

In Staulagen werden sogar Schnee-Mengen über 15 Zentimeter erreicht. Verbreitet wird es glatt. Dabei bleibt es zumindest in der Nacht frostig, was die Chancen darauf, dass der Schnee auch liegenbleibt, erhöht. Kinder werden sich freuen, Mieter und Hauseigentümer müssen voraussichtlich Schnee schaufeln.

Schnee-Donnerstag im Sauerland: Bis zu 10 Zentimeter Neuschnee

Update vom 7. Januar, 7.24 Uhr: Die amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Schneefall gilt am Donnerstag bis 18 Uhr für den gesamten Märkischen Kreis. Oberhalb von 200 Metern soll der Schnee liegen bleiben. Bei Schneehöhen von 1 bis 5 Zentimeter - in Staulagen werden bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet - wird es verbreitet glatt. Hier geht es zur Webcam der Stadt Meinerzhagen, gelegen auf einer Höhe von 400 Metern.

+ Eine Frau schippt auf einem Bürgersteig Schnee. © Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

Update vom 6. Januar, 14.23 Uhr: Wo bleibt der Schnee? Trotz mehrerer Warnung der deutschen Wetterdienstes lässt die weiße Pracht heute bislang fast überall auf sich warten. Jetzt unternimmt der Deutsche Wetterdienst einen neuen Anlauf und veröffentlichte am Mittag eine weitere amtliche Warnung vor Schneefall.

Demnach setzt der Schneefall im Sauerland und damit auch im Märkischen Kreis erst am Abend ein. Die amtliche Warnung gilt ab 21 Uhr für alle Bereiche oberhalb von 200 Metern, wo der Schnee mit Schneehöhen von 1 bis 5 Zentimetern auch liegen bleiben soll. In Staulagen werden Mengen bis zehn Zentimeter Neuschnee erreicht. Verbreitet wird es glatt. Die amtliche Warnung gilt bis Donnerstag, 18 Uhr.

Update vom 6. Januar, 7.46 Uhr: Schnee im Märkischen Kreis. Oberhalb von 500 Metern liegt bereits eine dichte Schnee-Decke. Diese könnte heute noch etwas dicker werden. Der Deutsche Wetterdienst sagt weitere Schnee-Fälle voraus - verbunden sind damit auch Wetter-Warnungen. Am Mittwochmorgen gelten im Märkischen Kreis bereits mehrere Warnungen.

Schnee im Sauerland: Amtliche Warnung für Mittwoch

Wegen überfrierender Nässe und geringfügigem Schnee-Fall gilt eine Warnung für den gesamten Märkischen Kreis vor Glätte - bis 10 Uhr. Eine zweite amtliche Warnung vor leichtem Schneefall gilt noch bis 12 Uhr. Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee sind oberhalb von 600 Metern möglich. Aufgrund des Warnlageberichts dürfte die amtlichen Warnungen verlängert werden. Der DWD rechnet bis Donnerstagfrüh im Bergland mit weiteren fünf Zentimetern Neuschnee und glatten Straßen. Am Abend sinkt die Schneefallgrenze.

