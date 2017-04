Von schlechtem Gewissen geplagt? Unfallflüchtiger poliert beschädigtes Auto

Iserlohn - Erst Unfallflucht begangen und dann doch vom schlechten Gewissen geplagt worden? So könnte sich ein Sachverhalt in Iserlohn darstellen. Denn nach Angaben der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis griff offenbar der oder die Verursacherin eines Schadens an einem geparkten Auto nachträglich zur Politur, um das "Missgeschick" abzumildern.

"Wir nehmen an, dass der Verursacher durchaus seinen Fehler bemerkt haben und ein schlechtes Gewissen mit sich herumtragen muss. Wir helfen ihm gerne dabei es zu erleichtern", schreibt die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis in der entsprechenden Pressemitteilung mit einer Portion Ironie.

Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer habe zwischen vergangenem Freitag (7. April) und Montagmittag einen geparkten Opel Insignia an der Walter-Jost-Straße in Iserlohn beschädigt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1000 Euro. Anschließend habe sich der Verursacher entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

"Kurios: Als die Geschädigte heute Morgen (Dienstag) zu ihrem Pkw kam, war die Schadensstelle zwischenzeitlich poliert worden. Der Schaden selbst wurde hierdurch jedoch nicht behoben."

Die Polizei Iserlohn nimmt unter 02371/9199-7106 oder 9199-0 Hinweise von Zeugen oder vom Verursacher selbst entgegen. - eB