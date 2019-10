Erst Stinkefinger, dann Fäuste: Autofahrer schlagen sich auf offener Straße

Erst flogen Beleidigungen, dann Fäuste: Mit schlagkräftigen Argumenten haben zwei Autofahrer in Iserlohn die Frage "diskutiert", wer wem zuerst den Stinkefinger gezeigt hat.

Iserlohn - Es war am Einheitsfeiertag gegen 15 Uhr in der Straße Zum Rehwinkel in Iserlohn - eine Standardsituation, wie sie im Märkischen Kreis täglich hundertfach vorkommt: Zwei Autos begegnen sich an einem Engpass; einer drängelt sich durch.

Wer Vorfahrt gehabt hätte, das spielt im weiteren Verlauf keine so große Rolle mehr. Jedenfalls zeigen sich die Männer (35 und 52) gegenseitig den Stinkefinger und steigen aus. Wer dann zuerst schlägt, darüber gibt es unterschiedliche Aussagen.

Bilanz: Ein abgebrochener Außenspiegel, diverse Schürfwunden, eine zerrissene Hose, schmerzende Gesichter (auch eines Zeugen), eine Behandlung im Krankenhaus. Und gegenseitige Strafanzeigen wegen Körperverletzung.

