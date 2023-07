Acht Verletzte nach Schlägerei in arabischem Supermarkt im MK

Acht Menschen sind bei einer Schlägerei in einem arabischen Supermarkt in Iserlohn am Samstagabend verletzt worden.

Iserlohn - Nachdem sich mehrere Männer - darunter zwei, die bei der Schlägerei verletzt worden waren - bei der Polizei gemeldet hatten, fuhren die Beamten zu dem Geschäft. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort trafen die Einsatzkräfte auf 15 Menschen, die mutmaßlich an der Schlägerei beteiligt waren. Auch unter ihnen waren weitere Verletzte.

Insgesamt mussten fünf Verletzte nach dem Vorfall per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Drei weitere wurden vor Ort versorgt. Der Hintergrund der Auseinandersetzung war zunächst unklar. Sechs Männer im Alter zwischen 19 und 39 Jahren müssen laut Polizei mit Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Alle Beteiligten erhielten Platzverweise für die Iserlohner Innenstadt.