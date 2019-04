Schlägerei im Iserlohner Imbiss mit Baseballschlägern und Besenstielen 

Weitere Auseinandersetzung vor eines Discothek

Iserlohn - Nur keine Hemmungen! Frei nach dem Titel einer TV-Spielshow mit Michael Schanze aus den 80er und 90er Jahren haben am Sonntagabend in einem Imbiss an der Mendener Straße in Iserlohn mehrere Männer auch mit Baseballschlägern und Besenstielen aufeinander eingedroschen. Es war nicht die einzige körperliche Auseinandersetzung am Wochenende in der Waldstadt...