Schläge mit Hundeleine und Fäusten: Mehrere Autofahrer im MK rasten völlig aus

Diverse Fälle am Wochenende

+ © dpa/Symbolfoto Gleich mehrere Autofahrer sind am Wochenende im Märkischen Kreis ausgerastet - und schlugen mit Fäusten auf ihre Kontrahenten ein. © dpa/Symbolfoto

Märkischer Kreis - Am Wochenende flogen im Straßenverkehr im Märkischen Kreis die Fäuste. In Iserlohn schlugen am Freitag zwei Männer einen 21-jährigen Fahrer krankenhausreif. In Hemer bekam ein Pkw-Fahrer einen Faustschlag, weil er gehupt hatte. In Lüdenscheid floss Blut nach dem Einsatz einer Hundeleine. In Werdohl schlug ein Unfallzeuge zu.