Iserlohner Innenstadt gesperrt: Brückenabriss live im Internet 

Sperrungen

+ © Perez-Sanchez Ursprünglich war geplant, an dieser Stelle eine Behelfsbrücke zu errichten. Ob sie kommen wird, ist inzwischen ungewiss. © Perez-Sanchez

Iserlohn - Mit schwerem Gerät begann am Freitagmorgen der Abriss der Schillerplatzbrücke in Iserlohn. Bereits am Vorabend war der Theodor-Heuss-Ring zwischen Nordengraben und Einmündung Lange Straße gesperrt worden.