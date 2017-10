Schaukasten an Kirche in Brand gesetzt: Wer hat etwas mitbekommen?

Hemer - Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr zur Hemeraner Christkönig Kirche gerufen. Der Schaukasten am Gotteshaus brannte in voller Ausdehnung.

Am Donnerstagabend meldete ein Zeuge einen Brand an der Christkönig Kirche in Hemer. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei brannte der Schaukasten seitlich des Kirchengebäudes in voller Ausdehnung. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Hemer gelöscht. Gebäudeschaden entstand nicht. Es entstanden etwa 2000 Euro Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Nun fragt die Polizei: "Wer hat vor, während oder nach der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweise nimmt die Polizei Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.