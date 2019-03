Sauna brennt im Keller: Fünf Personen im Krankenhaus

25 Feuerwehrleute im Einsatz

+ © Feuerwehr Iserlohn Dichter Rauch kam aus dem Keller des Mehrfamilienhauses in Iserlohn. © Feuerwehr Iserlohn

Iserlohn - Dichter Rauch ist Feuerwehrleuten beim Eintreffen aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Beethovenstraße entgegengekommen. Die Sauna brannte am Samstag in voller Ausdehnung.