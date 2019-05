Blumen zum Nulltarif: Hier werden am Samstag Tulpen verschenkt

Der Sauerlandpark Hemer wird am Samstag tausende Tulpen verschenken.

Hemer/Märkischer Kreis - Das ist vorbildlich: Der Sauerlandpark Hemer entsorgt seine verblühten Tulpen nicht etwa. Er verschenkt sie an heimische Hobbygärtner.

30.000 Tulpen, rund 250 unterschiedliche Sorten, blühten in den Beeten des Sauerlandparks Hemer. Jetzt, wo die Tulpen verblüht sind – was passiert mit ihnen?

Der Sauerlandpark hat entschieden, möglichst viele Tulpen abzugeben. „Wir setzen jetzt bald den Sommerflor ein und dazu müssen die Tulpen raus aus den Beeten. Es ist allerdings komplett unwirtschaftlich und auch organisatorisch unmöglich, die Tulpen im kommenden Frühjahr in ähnlich sortenspezifischer Konstellation wieder einzubringen. Also werden die Tulpen verschenkt!"

Und so geht’s: Alle Blumenfreunde betreten den Park am Samstag zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr über Tor 5 (Bereich Dahlienweg/Kindertagesstätte) – bitte keinesfalls die Straße zuparken. Dann dürfen alle, die geeignete Werkzeuge (Grabgabel, Spaten oder Handschaufel) und Behältnisse (Körbe, Eimer oder Speißfässer) mitgebracht haben, so viele Tulpen kostenlos mitnehmen, wie sie möchten. „Wir würden uns allerdings sehr über eine Spende zugunsten unseres Fördervereins freuen“, sagt Thomas Bielawski, Chef des „Teams Grün“.