Diebe verstecken Spielekonsole im Kinderwagen - Polizei fahndet mit Foto nach Täter

Spielekonsole als Beute: Zwei unbekannte Diebe haben in der Saturnfiliale in der Hagener Rathausgalerie zugeschlagen. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach einem der Täter.

Den Diebstahl begingen die beiden noch unbekannten Täter bereits am 26. Februar um 16.22 Uhr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die beiden Unbekannten entwendeten aus der Saturnfiliale in der Rathausgalerie Hagen eine Spielekonsole im Wert von 400 Euro.

Die Täter verbargen die Beute in einem Kinderwagen und verließen den Laden, ohne die Ware zu bezahlen, so die Polizei.

+ Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Um das ganze Motiv zu sehen, auf das Symbol oben rechts klicken. © Polizei Hagen Eine Videoüberwachungsanlage zeichnete die Tat auf. Ein Richter verfügte nun die Veröffentlichung eines Fotos, auf dem ein Täter zu erkennen ist.

Die Polizei fragt deshalb: Wer kennt diesen Mann? Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter Tel. 02331-986-2066 entgegen. -eB

