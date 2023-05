Von Teufeln, Hexen und Zwergen

Von Teufeln, Hexen und Zwergen - Sagenwelt Oben an der Volme © Klaus-Peter Kappest

Wandern liegt voll im Trend. Doch wer schon einmal versucht hat, seine Kinder „einfach so“ ins Grüne zu schicken, begibt sich nicht selten in einen Schlagabtausch mit den Verlockungen der digitalen Welt. Da sind Handy oder Tablet dem Nachwuchs oft viel lieber als frische Luft und saftige Wiesen. Aber: Die Freizeit-Experten der Region Oben an der Volme haben einen richtig guten Tipp – nicht nur für Familien: Warum nicht mal die modernen Medien nutzen und den Sonntags-Ausflug für alle Generationen attraktiv machen? Mit der Sagenwelt ist das möglich. Und noch Vieles mehr.

Mit dem Leader-Projekt „Sagenwelt Oben an der Volme“ möchten Tourismusbeauftragter Ralf Thebrath und seine Mitstreiter in den beteiligten Kommunen Orte in den Mittelpunkt rücken, um die sich besondere und buchstäblich sagenhafte Geschichten ranken. Aktuell 20 Stationen wurden dafür ausgewählt, an denen die Besucher ihren Blick auf Zauberhaftes, Spannendes und allerlei Wissenswertes richten können – mal anhand von Skulpturen oder anderem Dargestellten, aber vor allem auch virtuell und mit ganz viel Raum für Fantasie und „Kopfkino“.

Mit dem QR-Code zum Hörspiel

Von Teufeln, Hexen und Zwergen - Sagenwelt Oben an der Volme © Klaus-Peter Kappest

Und so funktioniert’s: Kleine Plaketten, installiert zumeist an einer Bank entlang eines Wanderweges, weisen auf einen Sagenort hin. Wer den auf dem Schild befindlichen QR-Code mit dem Smartphone scannt, gelangt zur passenden Geschichte, die als zauberhaftes Hörspiel arrangiert ist. Hinsetzen, lauschen und die Vorstellungskraft einfach mal machen lassen – so wird aus der Pause auf der Wandertour ein unterhaltsames Ereignis. Und: Mit der eben gehörten Sage im Kopf erscheint die weitere Wegstrecke vielleicht sogar in ganz neuem Licht…

Wo genau sich die 20 Sagenorte in Herscheid, Meinerzhagen, Kierspe, Halver und Schalksmühle befinden, zeigt eine interaktive Übersichtskarte auf der Homepage der Sagenwelten. Und apropos Homepage: Wer nicht wandern kann oder möchte, gelangt über das Online-Angebot visit.oben-an-der-volme.de/Sagenwelt übers Internet zu allen Informationen rund um die Sagenwelt und auch zu den Hörspielen.



Auf dem Online-Portal gibt es einmal die „Sagenhafte Erlebniskarte“. Hier findet man alle Sagenorte, verknüpft mit weiteren möglichen Erlebnissen und Aktivitäten in nächster Nähe. Auf der interaktiven Übersichtskarte findet man den genauen Sagenort in der Landschaft, kenntlich gemacht durch ein Notensymbol.

Von Teufeln, Hexen und Zwergen - Sagenwelt Oben an der Volme © Oben an der Volme

20 Orte, 20 Geschichten, 20 tolle Erlebnisse

Ein Beispiel für eine der 20 spannenden Geschichten ist „Der Brand in Rönsahl“. Anschaulich geschildert, nimmt die Sage den Hörer mit ins Jahr 1766, dem Jahr, in dem der heutige Kiersper Ortsteil Rönsahl fast vollständig niederbrannte. Grund dafür waren der Sage nach weder Feuerteufel oder Blitzeinschlag. Ein Heiliger – in Form einer Holzfigur – löste das Unglück aus. Denn der hatte, glaubt man den Geschichtenerzählern, eine wahrhaft explosive Persönlichkeit. Wer mehr wissen will, wandert am besten zum Sagenort nach Rönsahl und lässt sich vor Ort von der spannenden Historie einholen.

„Der Kartenspieler von Marlin“, „Die Viehseuche von Albringwerde“ oder „Das Erdmännlein und der Schleifer“ sind weitere vielversprechende Titel aus der Hörspiel-Reihe der Sagenwelt. Reinhören lohnt sich – und die Pause am Sagenort wird zum wahren Erlebnis mit ganz viel Lokalkolorit.

Wander-Tipp Wer sich aufmachen möchte, die Sagengeschichte vom Brand in Rönsahl zu entdecken, kann seinen Ausflug nach Rönsahl auch mit einer kleinen Wanderung verbinden – immer nah am Wasser und ohne große Steigungen. Start ist die Historische Brennerei mitten im Ort, ein Kultur- und Technikdenkmal, das seit 2008 als Dorfgemeinschaftshaus und Veranstaltungszentrum dient. Die elf Kilometer lange Tour führt von hier aus durch Wiesen und Wälder und teilweise am Bachlauf der Wipper sowie an der Lingesetalsperre entlang und teils über den bekannten Fernwanderweg „Bergischer Panoramasteig“. Die genaue Wegbeschreibung gibt’s online. Hier bekommen Wanderfreunde auch einen echten Insider-Tipp: An jedem ersten Freitag im Monat ist der Braukeller der Historischen Brennerei von 19 bis 23 Uhr geöffnet. Weitere Tipps zu Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten rund um die einzelnen Sagenorte sowie eine Übersichtskarte gibt das Erlebnisbooklet. Das ist erhältlich bei allen beteiligten Kommunen Oben an der Volme.

Die Sagenwelt gibt’s auch zum Durchblättern

Von Teufeln, Hexen und Zwergen - Sagenwelt Oben an der Volme © Oben an der Volme

Flankiert wird das Angebot rund um die Sagen der Region vom dazugehörigen Sagenbuch, in dem die Geschichten verschriftlich und bebildert sind. Das Interesse an dem Sagenbuch war so groß, dass die Erstauflage bereits fast vergriffen ist und nur noch wenige Exemplare erhältlich sind.

Das Sagenbuch Das Sagenbuch ist ein Gemeinschaftswerk. Viele Hände und Köpfe waren daran beteiligt, das Projekt in die Tat umzusetzen, das im Dezember 2020 vorgestellt wurde. Mitgewirkt haben der Verlag Lennestrand für Südwestfalen (Dr. Susanne Padberg-Rohlof: Text und Verlag); Melanie Winkler: Bebilderung und Illustrierung; Ilonka Wiliams: Gestaltung und Design; Media4Web (Vertonung Hörspiele: Ingo Starink); Druckerei Bell: Druck sowie der Freizeit- und Naherholungsbeauftragter Oben an der Volme Ralf Thebrath, der Projektkoordination und Texte übernahm. Das Buch „Der Silberbaum im Silberg oder warum die Zwerge die Tarnkappe erfanden – Die zauberhafte Sagenwelt Oben an der Volme“ ist für 9,90 Euro erhältlich – allerdings nur noch als Restbestand der Erstauflage, und zwar an der Touristinfo Meinerzhagen sowie im Bürgerbüro Schalksmühle.

Kontakt Ralf Thebrath

Freizeit- und Naherholungsbeauftragter Region „Oben an der Volme“

c/o Wirtschaftsförderung Stadt Meinerzhagen

Zur alten Post 6-8| 58540 Meinerzhagen Tel. 02354/77138

E-Mail freizeit@oben-an-der-volme.de visit.oben-an-der-volme.de Facebook facebook.com/oadv.de

Instagram instagram.com/oben_an_der_volme