Erst Verdächtiger, dann Opfer: Mann wurde Holzhütte gestohlen

Der Sommer ist fast zu Ende - trotzdem ist es eigentlich noch zu früh, um an Weihnachten und Weihnachtsmärkte zu denken. Nicht aber für einen jungen Mann aus Wetter, dem einer seiner Stände für den Weihnachtsmarkt gestohlen und ein weiterer in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Menden - An der Eupener Straße ist eine komplette Holzhütte verschwunden. Zeugen beobachteten am Dienstag gegen 23 Uhr eine verdächtige Person auf dem Gelände an dem Wendeplatz. Die Besatzung eines Streifenwagens fand auf tatsächlich einen Mann auf dem teilweise umzäunten Schotterplatz.

Als Verdächtiger gemeldet, als Opfer enttarnt: Der 23-Jährige war lediglich auf der Suche nach seiner Hütte. Am Sonntag, 11. August, hatten noch drei seiner Holzbuden dort gestanden. Am Dienstag bemerkte der Wetteraner, dass ein Fremder eine der Hütten aufgeladen und abtransportiert hatte. Vermutlich hätten Rollen unter der Bodenplatte das Verladen erleichtert, mutmaßt die Polizei.

Hütten stehen auf Weihnachtsmarkt

Auch die Kette, mit der die Hütte an einem Metallzaun befestigt war, ist weg. Beim Aufladen beschädigten die Diebe außerdem eine zweite Bude, die nun nicht mehr zu gebrauchen ist. Die Buden werden als Verkaufsstände auf (Weihnachts-)Märkten verwendet. Die Polizei hofft nun, dass vielleicht jemand den Abtransport der Hütte beobachtet hat. Zeugen sollten sich melden unter Telefon 9099-0.