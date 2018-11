Rollerfahrer nimmt ihm die Vorfahrt - Rentner (67) rastet in Iserlohn aus

Iserlohn - Offenbar aus Verärgerung darüber, dass ihm ein Rollerfahrer an einem Kreisverkehr die Vorfahrt genommen hatte, ist ein Rentner aus Iserlohn am Samstagmorgen gewalttätig geworden. Die ganze Geschichte gibt es hier.

Laut Mitteilung der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis war ein 37-jähriger Hemeraner am Samstagmorgen gegen 9.45 Uhr mit seinem Roller auf der Baarstraße in Iserlohn in Fahrtrichtung Schapker Weg unterwegs.

"Im Kreisverkehr in Höhe des Supermarktes nahm er einem Fahrzeug die Vorfahrt. Als beide nebeneinander an der nächsten Ampel anhielten , stieg der 67-jährige Iserlohner Fahrzeugführer aus seinem Pkw aus und riss den Geschädigten von seinem Roller.

Danach schlug er ihn mit der Faust in das Gesicht und begab sich anschließend wieder in sein Fahrzeug. Während des Anfahrens touchierte er den Roller und blieb letztlich erneut stehen. Die Ermittlungen wegen Körperverletzungen wurden aufgenommen", so die Polizei. - eB