Rollerfahrer mit Flasche beworfen und ins Gesicht geschlagen

Iserlohn - Ein Hemeraner Rollerfahrer wurde während der Fahrt mit einer Plastikflasche beworfen. Als er den Täter ansprach, schlug dieser ihm ins Gesicht. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr am Dienstag gegen 20.15 Uhr an der Mendener Straße 142 in Iserlohn.

Während der Fahrt wurde ein 26-jähriger Hemeraner auf seinem Roller von einem Unbekannten mit einer PET-Flasche beworfen. Der Geschädigte kam dadurch ins Schlingern, konnte jedoch das Fahrzeug gerade noch sicher abbremsen. Das teilte die Polizei Märkischer Kreis mit. Der Rollerfahrer sprach den Täter an, woraufhin dieser mit einem Fußtritt den Roller umstieß und dem 26-Jährigen ins Gesicht schlug. Der Täter sei anschließend mit einem weiteren männlichen Begleiter über den REWE Parkplatz in Richtung "Im Wiesengrund" gegangen. Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 20 bis 23 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schwarze Jacke, rote "Cappi", kurze blonde Haare, muskulöse Statur. Die Polizei fragt: Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zur Identität des Täters machen? Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-7105 oder 9199-0 entgegen.