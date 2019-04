Ringelnatter verbeißt sich in Kröte - und steckt mit dem Kopf in einem Loch fest

Menden - So hatte sich die Ringelnatter im beschaulichen Mendener Dorf Lürbke den Nachmittag nicht vorgestellt... Der Beutezug verlief zwar erfolgreich, doch lange hatte die Schlange keine Freude an ihrer Beute.

Wie die Feuerwehr Menden am Dienstagabend mitteilte, staunten die Einsatzkräfte, die unter dem Stichwort "Tierrettung - 1,5 Meter lange Schlange im Garten" ausgerückt waren, beim Eintreffen im Mendener Süden nicht schlecht.

Denn: "Die Schlange, im Übrigen eine heimische Ringelnatter, hatte sich in einer Kröte verbissen und steckte mit dem Kopf samt Kröte im Maul in einem Loch. In dieser Lage ging es für das Reptil weder vor noch zurück", so die Wehr zum Anblick, der sich da bot.

Behutsam sei es den Feuerwehrleuten gelungen, den Kiefer aus der Kröte zu lösen und die Schlange so aus ihrer Zwangslage zu befreien. Anschließend habe die Natter gesund, aber nach wie vor hungrig wieder in der Natur ausgesetzt werden können...

Für die Kröte dürfte indes jede Hilfe zu spät gekommen sein.