Reumütiger Ladendieb bringt Taschenrechner zurück - und lädt Rest der Beute bei der Polizei ab

"Es gibt reumütige Ladendiebe!", teilt die Polizei im Märkischen Kreis mit. Und dieser Fall ist tatsächlich eher ungewöhnlich. Ein 28-Jähriger tauchte mit einem vor Jahren gestohlenen Taschenrechner in einem Laden auf und später mit weiterem Diebesgut bepackt auf der Polizeiwache.

Am Donnerstag war der Polizei zufolge "so jemand" - also ein reumütiger Ladendieb - in Iserlohn unterwegs: Vor zehn Jahren hatte er in einem Geschäft an der Wermingser Straße einen Taschenrechner geklaut - und wollte das wohl wieder gut machen.

"Offenbar erlebte er einen Sinneswandel, eine Bekehrung", so die Polizei dazu. Der Dieb stand demnach am Donnerstag plötzlich mit dem Taschenrechner in dem Laden - vor den erstaunten Mitarbeitern, die die Polizei dazu riefen.

Diebstahl schon verjährt - "ihm kann niemand mehr was"

Für die Polizei ist diese Straftat allerdings erledigt: Denn Diebstahl verjährt nach fünf Jahren. "Strafrechtlich kann ihm niemand mehr etwas", fasst die Polizei zusammen.

Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. In dem Laden erzählte der Mann den Polizeibeamten, dass er schon in mehreren Geschäften gewesen sei, um Diebesgut zurückzugeben.

28-Jähriger kommt schwer bepackt auf die Wache

Später tauchte der 28-Jährige schwer bepackt auf der Polizeiwache in Iserlohn auf. Die Liste der von der Polizei sichergestellten Gegenstände war dementsprechend gar nicht mal kurz:

eine Hose

drei Hemden

eine Swiss Watch

ein IPod Nano

BVB-Trikot

Navigationsgerät

Jacke

Tischtennisschläger

Fernseher

"Respekt!", schreibt die Polizei. Und: "Den hat der Unbekannte offenbar auch vor höheren Instanzen. Er verriet: Jesus habe ihn auch auf den rechten Weg zurückgebracht". - eB