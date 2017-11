Rettungshubschraubereinsatz in Iserlohn

Rettungskräfte doch für bodengebundenen Transport entschieden

+ © Feuerwehr Iserlohn © Feuerwehr Iserlohn

Iserlohn (ots) - Am Sonntagmorgen um 09:15 Uhr, wurde für einen Rettungsdiensteinsatz an der Straße "Am Linneborn" der Rettungshubschrauber (RTH) "Christoph 8" aus Lünen alarmiert.