Nach schwerem Sturz: Motorradfahrer (27) aus Hemer im Krankenhaus gestorben

Langscheid/Hemer - Traurige Nachrichten nach einem Motorradunfall, der sich Ende Juli am Sorpesee ereignete: Der lebensgefährlich verletzte Fahrer aus Hemer ist im Krankenhaus gestorben.

Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Der 27-jährige Mann hatte am 29. Juli aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war gestürzt.

Durch den Sturz hatte er lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber hatte den Mann damals in eine Spezialklinik geflogen.

Von dort erreichte die Polizei nun die tragische Nachricht: Der 27-Jährige "ist bedauerlicherweise am gestrigen Tage verstorben". Damit ist er bereits der 15. Verkehrstote und der siebte getötete Motorradfahrer im HSK in diesem Jahr.

