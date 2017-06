Rettungshubschrauber-Einsätze in Gerlingsen und Sümmern

Iserlohn - Gleich zu zwei Notfällen mussten die Einsatzkräfte des Iserlohner Rettungsdienstes am Dienstag einen Rettungshubschrauber hinzurufen.

Am Mittag war es nach Angaben der Feuerwehr in einer Schule im Ortsteil Gerlingsen zu einem Schulunfall gekommen, bei dem ein 12-jähriger Junge verletzt worden war. Er wurde mit Verdacht auf eine Rückenverletzung in eine Klinik nach Dortmund geflogen.

Ein weiterer Einsatz in Iserlohn-Sümmern erforderte ebenfalls einen Transport per Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bochum.

Hier war eine Mendener Radfahrerin mit einem Transporter kollidiert und hatte sich dabei diverse Verletzungen zugezogen. Der Unfall wurde von einer Passantin aus der Ferne beobachtet. Sie fand direkt Hilfe und Ansprechpartner im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Sümmern.

Die Einsatzkräfte machten sich von dort direkt auf den Weg zur Unfallstelle und führten erste Maßnahmen durch. Seitens der Iserlohner Berufsfeuerwehr waren bei beiden Einsätzen ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und der Einsatzleitwagen im Einsatz.