Feuerwehrmann fragt verzweifelt: "Wo soll das nur hinführen?"

Iserlohn - Es war eigentlich ein ganz "normaler" Rettungseinsatz. Doch der Verlauf sorgte für Fassungslosigkeit bei den Rettungskräften.

Gegen 14.15 Uhr ging in der Einsatzzentrale der Berufsfeuerwehr Iserlohn am Donnerstagnachmittag ein Notruf aus der Innenstadt ein, dass an der Vinckestraße ein Mann zusammengebrochen sei.

Der Disponent alarmierte einen Rettungswagen (RTW) und ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) zu dem Einsatz. Die eintreffende RTW-Besatzung sahen einen Mann auf der Straße liegen, erkannten sofort, dass er reanimiert werden müsse und begannen die Wiederbelebungsmaßnahmen.

Schaulustige mischen sich ein

Bis hierher ein "normaler" Einsatz, wie die Feuerwehr schreibt. Kaum begann die Besatzung ihre Arbeit kamen die Schaulustigen. Auf die mehrmalige Bitte doch weiterzugehen, wurde die Besatzung angepöbelt und bedroht.

"Ich kann mich aufhalten wo ich will, du hast mir gar nichts zu sagen" waren die harmlosen Varianten. Passanten, die versuchten die Schaulustigen zum weiterzugehen zu bewegen, wurden ebenfalls bedroht. Daher sah sich der Rettungsdienst genötigt, die Polizei und das Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) der Berufsfeuerwehr zu Hilfe zu rufen.

Erst Polizei kann für Ordnung sorgen

Erst die klare Ansage der Polizeibeamten brachte Ordnung in diese Situation. Abgeschirmt durch Polizei und Feuerwehr konnte der Rettungsdienst seine Arbeit sicher durchführen. Der Mann wurde in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus transportiert.

Feuerwehrwagen wurde an anderer Stelle dringend gebraucht

Während das Löschfahrzeug dort gebunden war, mussten andere Einsatzkräfte zu einer Notfalltüröffnung ausrücken. Dafür ist normalerweise exakt dieses Fahrzeug zuständig.

Helfen demnächst nur unter Polizeischutz?

"Meiner Meinung nach nimmt das Verständnis, die Anteilnahme, auch die Rücksichtnahme gegenüber den Einsatzkräften, aber auch gegen den zu helfenden Personen, immer mehr ab. Wo soll das nur hinführen wenn die, die helfen wollen bedroht, geschlagen oder behindert werden. Ist das Helfen demnächst nur unter Polizeischutz möglich?", fragt ein Feuerwehrmann aus Iserlohn.

In seiner Frage schwingt ein großes Stück Verzweiflung mit. Verzweiflung, die nicht sein müsste, wenn Menschen ihr Verhalten in solchen Situationen gründlicher überdenken und den Rettungsdienst seine Arbeit machen lassen würden.