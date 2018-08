Renitenter Ladendieb (73) zieht blank und beißt zu

Iserlohn - Erst wird er beim Ladendiebstahl erwischt, dann legt er sich mit der Polizei an: Ein 73-jähriger Mann aus Iserlohn hat jetzt mächtig Ärger am Hals.

Am Freitagmorgen, gegen 7.45 Uhr, wurden Beamte zu einem Supermarkt an der Mendener Straße gerufen, weil sich ein mutmaßlicher Ladendieb nicht ausweisen konnte. Doch auch gegenüber der Polizei gab der 73-jährige Tatverdächtige Iserlohn an, dass er seinen Personalausweis zu Hause habe.

Um seine Aussage zu untermauern, habe der Mann sein Shirt hochgezogen und die Boxershorts bis zu den Kniekehlen heruntergelassen, heißt es im Pressebericht der Polizei. Die Polizisten gaben ihm daraufhin zu verstehen, seine Wohnanschrift aufsuchen zu wollen, um den Ausweis einzusehen. Auch das habe der Verdächtige abgelehnt, ebenso wie den Vorschlag, den Ausweis von Angehörigen bringen zu lassen.

Dabei sei der Mann zunehmend aggressiver geworden, es habe sich gar ein Gerangel mit der Polizei entwickelt, in dessen Verlauf der 73-jährige einem Beamten in den Arm biss und dabei leicht verletzte.

"Nach der nun notwendigen und erfolgten Fesselung des Mannes weigerte sich dieser das Geschäft in gefesselter Form zu verlassen", schreibt die Polizei. Allerdings sei ihm plötzlich wieder eingefallen, dass er doch einen Ausweis in seiner Hosentasche mitführte.

Nach der Personalienaufnahme habe der Mann denn auch mit einem Platzerweis entlassen werden können, heißt es. Neben der Anzeige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls erwarte ihn nun auch eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Dass er noch dazu seinen Pkw unter verbotswidriger Nutzung einer Parkfläche für außergewöhnlich Gehbehinderte abgestellt hatte, sei von den Beamten nicht geahndet worden, schließt der Bericht. - eB