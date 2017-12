Reiseziel Ruhrpott: zwischen Kohle und Kultur

Der Ruhrpott steht auf der Liste der beliebten Reiseziele in Deutschland bestimmt nicht ganz oben. Dabei beeindrucken die Städte in dieser Region mit rauem Charme und vielfältigen Sehenswürdigkeiten. Lesen Sie, warum der Ruhrpott definitiv eine Reise wert ist.

1. Wahrzeichen im Ruhrpott: Gasometer in Oberhausen

Metropolen wie Dortmund, Duisburg oder Essen stehen für historische Industriestätten, aufregende Kulturveranstaltungen und vielfältige Erlebnisse.

Besuchen Sie zum Beispiel das Gasometer in Oberhausen. Der ehemals größte Gasspeicher Europas ragt 118 Meter hoch in den Himmel. Das Industriedenkmal dient als Ausstellungs- und Veranstaltungshalle und lockt jährlich Tausende von Besuchern an. Vom Dach haben Sie einen faszinierenden Panoramablick über die Stadt und das Ruhrgebiet. Die Ausstellungen wechseln einmal im Jahr.

Von dort sehen Sie auch das CentrO Oberhausen – das größte Einkaufs- und Freizeitzentrum Europas. Mehr als 220 Geschäfte laden Sie hier zum Shoppen ein.

2. Landschaftspark Duisburg-Nord in Duisburg

+ © Grand City Property Duisburg steht für Facettenreichtum. Die Stadt hat mit dem „Lebensretter-Brunnen“ nicht nur ein markantes Wahrzeichen, sondern bietet Ihnen mit dem Landschaftspark Duisburg-Nord eine bunte Erlebniswelt. Hier finden Sie eine perfekte Mischung aus Naherholung, Sport und Freizeit. In den modernen Hallen besuchen Sie Konzerte, Lesungen oder Theaterstücke. Das macht den Landschaftspark zu einer Drehscheibe für Kultur und Kunst im Ruhrpott. Zugleich ist das Gelände eine beliebte Location für Firmenevents und Messen. Tauchen Sie gerne, bietet Ihnen das Duisburger Gasometer eine aufregende Unterwasserwelt. Hier erkunden Sie in 13 Metern Tiefe die Wracks von Autos, Schiffen und Flugzeugen – ein außergewöhnliches Erlebnis.

Auf dem Hochofen 5 gibt es viel zu sehen: Eine Treppe führt Sie auf eine Besucherplattform. Von dort überblicken Sie die Stadt, das Ruhrgebiet und den Niederrhein – besonders schön beim Sonnenuntergang.

3. Westfalenpark in Dortmund

Unweit vom Signal Iduna Park, dem größten Fußballstadion Deutschlands, ist der Westfalenpark. Er gilt als die grüne Lunge Dortmunds. Hier wechseln sich großzügige Rasen- und Wiesenflächen mit schön gestalteten Gärten und Teichanlagen ab. Der Westfalenpark zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen von Einwohnern und Touristen im Ruhrpott.

Das Herzstück der rund 70 Hektar großen Anlage ist der Florianturm. Auf 220 Metern Höhe bietet er Ihnen eine grandiose Aussicht über die Region. Bei einem Spaziergang über den Rosenweg erleben Sie einen wahr gewordenen Blumentraum. Rund 2.600 verschiedene Rosensorten säumen die Strecke und lassen so manches Herz höher schlagen. Alternativ bietet sich eine Fahrt mit der Kleinbahn an. Dabei erkunden Sie den Westfalenpark bequem im Sitzen.

4. Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen

Ein perfektes Ausflugsziel für Groß und Klein ist die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Dabei handelt es sich um einen riesigen Zoo, in dem Sie die Tierwelten von Afrika, Alaska und Asien entdecken. Hier leben rund 900 Exemplare von mehr als 100 Tierarten. Jährlich zählt der Zoo knapp eine Million Gäste.

Planen Sie mindestens vier Stunden für einen Besuch in der Zoom Erlebniswelt ein. Am besten erkunden Sie den Zoo auf dem Wasser. Unternehmen Sie eine Bootstour, auf der Sie herumtollende Paviane, Flusspferde und Flamingos kennenlernen. An der nächsten Anlegestelle begrüßen Sie Antilopen, Zebras und Nashörner – ein großer Spaß.

5. Villa Hügel in Essen

Dieses imposante Bauwerk sehen Sie von jedem Punkt in der Stadt Essen. Die Villa Hügel ist der ehemalige Familiensitz der Industriellenfamilie Krupp und gehört zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten des Ruhrpotts. Er liegt idyllisch oberhalb des Baldeneysee, einem Ruhrstausee. Das schlossähnliche Haupthaus der Villa beherbergt eine Gemäldegalerie und ist eine beliebte Location für Kunstausstellungen.

Zusammen mit dem umliegenden Hügelpark und dem Baldeneysee bietet Ihnen die Villa einen idealen Platz, um sich zu erholen. In der herrlichen Natur tanken Sie Kraft – zum Beispiel, um weitere Ausflugsziele im Ruhrpott zu besuchen.