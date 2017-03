Regionale öffnet Blick auf die Nachbarn

Lüdenscheid - „Das Zusammenrücken Südwestfalens wird durch den Zuschlag für eine weitere Regionale weiter gefördert.“ Lüdenscheids Bürgermeister Dieter Dzewas reagierte ausgesprochen erfreut über die Entscheidung der Landesregierung, nach 2013 ein zweites Mal ein umfangreiches Strukturförderprogramm ausrichten zu dürfen.

Neben Südwestfalen erhielten Ostwestfalen-Lippe und das Bergische Rheinland den Zuschlag. Offen ist noch die Zeitschiene: Ob Südwestfalen im Jahr 2022 oder 2025 zum Zuge kommt, hat die Landesregierung noch nicht festgelegt.

„Der Prozess des Zusammenwachsens ist seit der ersten Regionale unumkehrbar“, betonte Dzewas. Durch den am Dienstag erfolgten Zuschlag für eine weitere Konzeption würde diese erfolgreiche Entwicklung weiter gestärkt.

Das Konzept, die medizinische Versorgung, die Zukunft der jungen Generation und die Digitalisierung mit dem Bereich Bildung in den Mittelpunkt zu rücken, habe sich als richtig erwiesen und die starke Konkurrenz – unter anderem aus dem Ruhrgebiet – aus dem Feld geschlagen.

Lesen Sie: Südwestfalen erhält Zuschlag für die Regionale

Die heterogene Struktur Südwestfalens mit größeren Städten wie Siegen, Arnsberg Iserlohn und Lüdenscheid und den dörflichen Einheiten erfordere einen „spannenden Spagat“, um dieselbe Qualität in den verschiedenen Lebensbereichen zu ermöglichen. Ein Projekt von der millionenschweren Größenordnung einer Regionale zeige zugleich die Notwendigkeit nach einer guten und qualifizierten Mannschaft auf.

„Wir benötigen dafür auch geeignete Fachkräfte im eigenen Haus. Wenn der Zuschlag für das Jahr 2022 erfolgt, dann müssen wir uns sehr schnell kümmern, beim späteren Zeitpunkt wäre der Druck nicht ganz so groß.“

Unabhängig von der Terminachse sei die Regionale ein wirksames Instrument, um die Entwicklungen gemeinsam voranzutreiben. „Wir schauen nach links und rechts, was die Nachbarn machen.“ Deshalb begrüße er zum Beispiel den Aufbruch an der Volme mit einem gemeinsamen Radweg. „Ein solches Angebot kann den Tourismus in Kommunen befördern, die bislang in diesem Bereich noch zurückhaltend waren.“ Der Effekt, gemeinsam mit den umliegenden Städten und Gemeinden Projekte gebündelt zu präsentieren und voranzutreiben, habe schon die erste Regionale zu einem Erfolgsmodell gemacht. „Das wird sich fortsetzen“, zeigt sich Dzewas optimistisch.

Präzisierung des Zeitpunktes gewünscht

Gordan Dudas, SPD-Landtagsabgeordneter, sieht Südwestfalen auf einem guten Weg: „Bereits in der letzten Förderrunde konnten unsere Städte und Gemeinden sich mit tollen und wegweisenden Ideen gemeinsam profilieren. Dabei wurden Investitionen in Höhe von rund 200 Millionen Euro ausgelöst. Jetzt können weitere Verbesserungen für Wirtschaft, Tourismus und Mobilität in unserer Region erzielt werden.“ Der Ausbau der Digitalisierung sei vor allem für junge Menschen wie auch die heimischen Unternehmen ein wichtiges Signal.

Die südwestfälischen CDU-Abgeordneten begrüßten ebenfalls die Entscheidung des Landeskabinetts. Kreisvorsitzender Thorsten Schick hofft auf eine schnelle Präzisierung: „Es sollte kurzfristig signalisiert werden, ob Südwestfalen im Jahr 2022 oder 2025 zum Zuge kommt.“

Aus Sicht der FDP im Kreis gehört zu einer erfolgreichen Weiterentwicklung der Region eine schlagkräftige Südwestfalen Agentur, die erfahrenes Personal samt Fachwissen auch für die Zukunft einbringt.