Reaktionsschnell und mutig: Süßer Saft macht Feuer im Motorraum den Garaus

Autofahrer reagierte in Menden goldrichtig

Menden - Nicht nur zum Durst-Löschen nutzte ein reaktionsschneller Pkw-Fahrer seine Flasche Himbeersaft in der vergangenen Woche auf der Provinzialstraße in Menden. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, reagierte der Mann geistesgegenwärtig, als Rauch aus dem Motorraum seines Autos aufstieg!