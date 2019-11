Fenster schließen: Rauchgas-Alarm wegen Brand in Fabrik

Feuerwehr warnt vor Gefahr

+ © Andrea Vollmert Symbolbild © Andrea Vollmert

Iserlohn - Die Feuerwehr leitet einen Großeinsatz in einem metallverarbeitenden Betrieb in Iserlohn. Dort brennt es in einer Filteranlage. Die Feuerwehr warnt Bürger vor gefährlichem Rauchgas.