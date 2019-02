Couch brennt in leerstehendem Gebäude in Iserlohn

Passanten wählen Notruf

+ © Feuerwehr Iserlohn © Feuerwehr Iserlohn

Iserlohn - Passanten in der Straße Hohler Weg in Iserlohn wählten am Montagmittag den Notruf. In einem leerstehenden Gebäude bemerkten sie eine Rauchentwicklung, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte.