Raubüberfall auf Kiosk: Suche nach Räuber mit Hubschrauber

Iserlohn- Zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk an der Hans-Böckler-Straße kam es am Donnerstag gegen 11.20 Uhr. Hier betrat ein männlicher maskierter Einzeltäter den Kiosk und forderte von der Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem der Täter das Geld von der glücklicherweise nur leicht verletzten 23-Jährigen erhalten hatte, flüchtete er in Richtung Bahnhof. Hier begegnete er einer zufällig am Bahnhof stehenden Streifenwagenbesatzung und flüchtete zu Fuß über die Waisenhausstraße in Richtung des dortigen Waldgebietes. Dies teilte die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mit.

Täterbeschreibung: Ca. 165 cm - 170 cm groß, ca. 25 Jahre alt, kurze, fast kahl rasierte Haare, schlank, helle Haut, hellblaue verwaschene Jeans, schwarze Jacke (eventuell Strick) mit Reisverschluss und roten Streifen, rote Turnschuhe, sprach akzentfrei Deutsch

Bei der intensiven Fahndung nach dem Täter, bei dem auch Polizisten aus Menden und Hemer mit eingesetzt waren, wurde ein Hubschrauber mit der Absuche aus der Luft beauftragt. Die Absuche des Waldgebietes und angrenzender Randgebiete blieb ergebnislos.

Aufgrund eines Hinweises, dass sich der vermeintliche Täter im Bereich einer Kleingartenanlage unterhalb des Danzturmes aufhalten sollte, wurde diese weiträumig abgesperrt und umstellt.

Da der Täter bewaffnet sein sollte, wurde für die Durchsuchungsmaßnahme ein Spezialeinsatzkommando und erneut ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Diese Durchsuchung wurde um 17 Uhr erfolglos abgebrochen.

Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Täter nimmt die Polizei in Iserlohn unter der Telefonnummer 9199-0 entgegen.