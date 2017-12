Raub auf Tankstelle in Iserlohn

Iserlohn - Gegen 21.43 Uhr am Montagabend kam es zu einem Raub auf die Tankstelle an der Karl-Arnold-Straße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der noch unbekannte Täter die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er es erhalten hatte, flüchtete er auf einem schwarzen BMX-Fahrrad in Richtung Iserlohn-Zentrum. Die Kassiererin blieb unverletzt.

Gegen 21.43 Uhr am Montagabend kam es zu einem Raub auf die Tankstelle an der Karl-Arnold-Straße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der noch unbekannte Täter die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er es erhalten hatte, flüchtete er auf einem schwarzen BMX-Fahrrad in Richtung Iserlohn-Zentrum. Die Kassiererin blieb unverletzt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen blieb die Suche nach dem Räuber bislang erfolglos. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, etwa 170 Zentimeter groß, normale Statur, maskiert, schwarze Kapuzenjacke, blaue Jeanshose, graue Handschuhe, dunkler Rucksack, sprach Deutsch ohne Akzent. Wer hat die Tat gesehen? Wer hat vor oder nach dem Vorfall verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen, auf die die Beschreibung passt? Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-5122 oder 9199-0 entgegen.