Vier Delikte in 17 Tagen: Raub-Serie auf Tankstellen im MK aufgeklärt

Die Polizei hat die jüngste Raub-Serie auf Tankstellen in Menden aufgeklärt. Zwischen dem 12. und 28. Januar 2020 hatte es vier Taten gegeben.

Menden - Nein, Details zu dem oder den ermittelten Tätern will die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis nicht veröffentlichen.

Das behalten sich die Beamten für eine Pressekonferenz vor, die am Mittwochmittag in Iserlohn stattfinden soll.

Nichtsdestotrotz werden in Menden die Pächter und Angestellten der Tankstellen aufatmen, weil sie zumindest vom aktuellen Serientäer nichts mehr zu befürchten haben.

Drei Mal (12., 16. und 26. Januar) und war die Täterbeschreibung nach Überfällen sehr ähnlich ausgefallen. Beim vierten Fall vom 28. Januar war dann sogar von drei Beteiligten die Rede gewesen.

Zwischen Ende Dezember 2017 und Februar 2018 hatten vier Bewaffnete mit einer vierteiligen Einbruchsserie in Menden und Hemer Schlagzeilen gemacht. Die Bande konnte jedoch gefasst und verurteilt werden.

Im vergangenen Jahr hatte es in Menden eine Serie von Einbrüchen auf die HEM-Tankstelle an der B 515 gegeben. Anfang Februar, Ende April und Anfang November hatten Ganoven die "verkehrsgünstig" gelegene Tankstelle an der Hämmerstraße am Ortseingang von Menden gegenüber von Mc Donald's heimgesucht.