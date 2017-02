Opfer geschlagen, Handy gestohlen: Räuber nach kurzer Zeit verhaftet

Iserlohn - Am Freitagmorgen kam es zunächst zu einem Raub am Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn. Das Glück des Täters währte jedoch nur kurz.

Am Freitagmorgen kam es gegen 7 Uhr am Theodor-Heuss-Ring, Höhe Kaufland, zu einem Raub.

Der Täter schlug seinem Opfer, einem 23-jährigen Iserlohner, mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin fiel diesem sein Mobiltelefon aus der Hand auf den Boden.

Der Täter nahm das Handy auf und flüchtete mit seiner Beute in Richtung des nahegelegenen Kiosks. Der Überfallene blieb unverletzt. Die Sofortfahndung nach dem Täter verlief zunächst erfolglos.

Gegen 9 Uhr wurde der flüchtige Täter am Alten Rathausplatz wiedererkannt. Polizeibeamte nahmen den 25-jährigen Iserlohner fest. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 02371/9199-0 mit der Polizei in Iserlohn in Verbindung zu setzen.