Immobilie geerbt. Was gibt es zu beachten?

Teilen

Das Team der VR-Immo steht seinen Kunden bei der Vermietung und dem Verkauf Ihrer Immobilien zur Verfügung © Cornelius Popovici

Sie haben eine Immobilie geerbt – doch Erbschaft ist ein emotionales Thema, das schnell überfordern kann. Was müssen Sie in diesem Fall alles beachten? Welche Steuern fallen an und in welchem Fall müssen diese gezahlt werden? Müssen Sie gegebenenfalls sogar jemanden ausbezahlen oder sollten Sie überlegen den Nachlass lieber abzulehnen?

In der Zeit kurz nach dem Ableben eines vertrauten Menschen verliert man als Angehöriger häufig den Überblick über die Gesamtsituation – es gibt Dinge aus den verschiedensten Themenbereichen zu klären und nicht immer kann man auf Wissen oder Erfahrungen in diesen Bereichen zurückgreifen. Eine Erbschaft kann also schnell zu einer gewissen Überforderung führen.

In erster Linie gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich eingehend mit den Vermögensverhältnissen des Verstorbenen zu beschäftigen. Hierbei ist es wichtig nicht nur auf das Vermögen, sondern auch auf die eventuell noch bestehenden Verbindlichkeiten ein Auge zu werfen. Bei einer Annahme des Erbes gehen diese automatisch auf den Erben über, welcher dann für die Schulden des Verstorbenen mit seinem eigenen Vermögen haftet. So kam es in der Vergangenheit schon oft vor, dass auch die schönste Immobilie zum Albtraum geworden ist.

Insgesamt bekommt man als Erbe in der Regel eine Frist von sechs Wochen eingeräumt, in der man über die Annahme oder die Ablehnung des Nachlasses entscheiden kann. Wir empfehlen Ihnen, diese Zeit auch intensiv zum Durchleuchten der Vermögensverhältnisse des Verstorbenen zu nutzen.

Woran müssen Sie denken, wenn Sie sich für die Annahme des Erbes entschieden haben?

Entscheidet sich der Erbe für die Annahme des Nachlasses, muss innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten nach dem Tod des Erblassers das Finanzamt über die Erbschaft informiert werden. Wird diese Erklärung nicht innerhalb der vorgegebenen Frist abgegeben, kann dies von der Finanzbehörde als Steuerhinterziehung ausgelegt werden.

Außerdem ist es wichtig daran zu denken, dass bei einer vererbten Immobilie der im Grundbuch eingetragene Eigentümer an die neuen Eigentumsverhältnisse angepasst werden muss. Hierzu muss ein Antrag auf Berichtigung des Grundbuchs beim Grundbuchamt gestellt werden. Dieser ist in Schriftform beim zuständigen Amtsgericht, in dem das Grundbuchamt in der Regel auch angesiedelt ist, einzureichen. Ergänzend wird lediglich ein Erbschein oder ein notarielles Testament zur Änderung des Eigentümers benötigt.

Wird der Antrag auf Grundbuchberichtigung innerhalb von zwei Jahren nach Tod des Erblassers gestellt, ist die Umschreibung kostenfrei.

Wer wird bei einer Erbschaft Eigentümer der Immobilie?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten – in erster Linie kommt es auf die Anzahl der eingesetzten Erben an. Gibt es nur einen Erben, wird dieser als Alleinerbe bezeichnet. Bei mehreren potenziellen Erben entscheidet meist ein Testament über die genaue Aufteilung unter den Verbliebenen. Liegt kein Testament vor, muss meist eine sogenannte Erbengemeinschaft gegründet werden. Das bedeutet, dass alle Erben gemeinsam die Rechtsnachfolge antreten und der Nachlass in diesem Fall zu einem gemeinschaftlichen Vermögen geworden ist.

Hierbei sollte man sich in jedem Fall im Klaren darüber sein, dass innerhalb der Erbengemeinschaft Einigkeit gefordert ist und die Verwaltung des Nachlasses ausschließlich gemeinsam erfolgen kann. Auch der Verkauf einer Immobilie aus dem Erbe eines Verstorbenen kann nur mit Hilfe eines einstimmigen Beschlusses der Miterben erfolgen.

Welche Steuerabgaben gelten für den Nachlass?

In Deutschland unterliegen sämtliche Erbschaften der Steuerpflicht. Diese ist in§1 Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz (ErbStG) geregelt. Demnach werden Erben, je nach Verwandtschaftsverhältnis, insgesamt in drei Steuerklassen eingeteilt:

· Steuerklasse I: Ehegatten, Kinder, Stiefkinder, Enkel, Urenkel, Eltern & Großeltern

· Steuerklasse II: Geschwister, Neffen, Nichten, Steifeltern, Schwiegereltern, Schwiegerkinder & geschiedene Ehegatten

· Steuerklasse III: alle weiteren Erben

Der Verwandtschaftsgrad ist neben der Steuerklasse auch für die vorgegebenen Freibeträge ausschlaggebend. Innerhalb der Freigrenzen fällt keine Steuer auf das geerbte Vermögen an, sofern die Höchstgrenze der vorgegebenen Freibeträge nicht überschritten wird.

Verwandtschaftsgrad Freibetrag Ehegatten, eingetragene Lebenspartner EUR 500.000,- Kinder, Stiefkinder EUR 400.000,- Enkel EUR 200.000,- Eltern, Großeltern EUR 100.000,- anderen Erben EUR 20.000,-

Zu versteuernde Erbschaft nach Abzug der Freibeträge Steuerklasse I Steuerklasse II Steuerklasse III bis EUR 75.000, - 7% 15% 30% bis EUR 300.000,- 11% 20% 30% bis EUR 600.000,- 15% 25% 30% bis EUR 6.000.000,- 19% 30% 30% bis EUR 13.000.000,- 23% 35% 50% bis EUR 26.000.000,- 27% 40% 50% über EUR 26.000.000,- 30% 43% 50%

Wie erben Sie steuerfrei?

Eine weitere Sonderregelung gilt für die vom Eigentümer selbst bewohnte Immobilie. Für die erbschaftssteuerfreie Vererbung dieser Immobilie müssen jedoch verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein:

Das Haus oder die Wohnung wurde vom Erblasser bis zum Erbfall selbst genutzt.

Die Immobilie wird unmittelbar nach Eintreten des Erbfalls für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren durch den Ehepartner, einen eingetragenen Lebenspartner oder ein Kind bewohnt.

Die Wohnfläche der Immobilie beträgt nicht mehr als 200m² (jeder zusätzliche m² wird anteilig besteuert).

Auf den ersten Blick scheint diese gesetzliche Regelung sehr vorteilhaft, sie kann jedoch auch zu einer Stolperfalle werden, sollte der entsprechende Erbe die Immobilie nicht ganze zehn Jahre bewohnen. In diesem Falle würde sich die Zahlung der Erbschaftssteuer lediglich verschieben.

Fazit

Wer eine Immobilie erbt, hat viele Aspekte zu beachten. In erster Linie sollten Sie sich besonders intensiv Gedanken darüber machen, wie Sie sich die Nutzung der Immobilie in Zukunft vorstellen. Wollen Sie als Erbe selbst darin wohnen oder soll die Immobilie eventuell lieber veräußert werden? Nehmen Sie sich in jedem Fall die nötige Zeit, um diese wichtige Entscheidung mit all ihren Vor- und Nachteilen genau abzuwägen. Grundsätzlich sind Sie nicht dazu verpflichtet, eine Erbschaft anzunehmen.

Sollten Sie noch Fragen zu Ihrer geerbten Immobilie haben und Unterstützung und Beratung benötigen, helfen Ihnen unsere Immobilienexperten gerne dabei eine für Sie passende Lösung zu finden. In vielen Fällen ist es durchaus ratsam, zusätzlich einen Rechtanwalt oder einen Steuerberater einzuschalten. Wenden Sie sich gerne an:

www.wohnen-in-suedwestfalen.de oder auf unserer Homepage www.vr-immo-swf.de

Jackson Kuschel ist bei der VR Immo Ihr Sachverständiger für Immobilienbewertung © Cornelius Popovici

Kontakt Jackson Kuschel

Sachverständiger für Immobilienbewertung

(Sprengnetter Akademie) Tel. 02391/926-1724 E-Mail: jackson.kuschel@vr-immo-swf.de

Alexander Möhring Immobilienvermittler, Tel. 02351/177-1703, alexander.moehring@vr-immo-swf.de © Cornelius Popovici

Lena Wetzel Immobilienvermittlerin, Tel. 02391/926-1739, lena.wetzel@vr-immo-swf.de © Cornelius Popovici

Dietmar Hammecke Immobilienvermittler, Tel. 02391/926-1727, dietmar.hammecke@vr-immo-swf.de © Cornelius Popovici