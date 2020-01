Rasierklingen-Dieb bei Rossmann: Polizei fahndet mit Foto - wer kann Hinweise geben?

Waren im Wert von 960 Euro erbeutet

Es soll sich um gewerbsmäßigen Diebstahl gehandelt haben: Die Polizei fahndet deshalb jetzt mit Foto nach einem Ladendieb, der in der Rossmann-Filiale an der Freiheitstraße in Werdohl Rasierklingen und Aufsätze für elektrische Zahnbürsten gestohlen haben soll. Wert der Beute: 960 Euro.