Sonntagsraser auf der B7: Doppelt so schnell wie erlaubt

Sonntagfrüh im Märkischen Kreis. Ein Autofahrer rast in Hemer über die B7 - beobachtet von einem mobilen Radarmessgerät. Für den Fahrer wird es jetzt teuer - und umständlich.

Hemer - Die Polizei des Märkischen Kreises blitzte am Freitag und Sonntag an insgesamt sechs Stellen in fünf Städten im Kreis: Werdohl (2), Altena, Balve, Hemer und Iserlohn.

Insgesamt 3.196 Fahrzeuge fuhren an den Messgeräten vorbei - 178 von ihnen so schnell, dass die Halter bald Knöllchen-Post bekommen. Gegen vier wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben.

B7 in Hemer: Auto gerät in Tempo-Kontrolle

Einer von ihnen schoss den Vogel ab. Er fuhr am Sonntag zwischen 8.20 und 10.15 Uhr auf der Märkischen Straße (B7) in Hemer und wurde innerorts mit Tempo 106 erwischt. Erlaubt waren 50.

Das hat Konsequenzen: Der Fahrer muss nicht nur 280 Euro Bußgeld zahlen und bekommt zwei Punkte in Flensburg. Er muss auch für zwei Monate seinen Führerschein abgeben.