Wo Spaziergänger und Familien unterwegs sind: Autofahrer wird mit 133 km/h an Talsperre im MK geblitzt

Tempo 50 ist erlaubt

+ © Jeide Mehrere Schilder weisen darauf hin, dass auf der L696 in Höhe der Oestertalsperre nur Tempo 50 erlaubt ist. © Jeide

Die Spaziergänger trauten ihren Augen nicht. Mit sage und schreibe 133 Sachen rauschte am Mittwochnachmittag ein Autofahrer an der Oestertalsperre an der Ortsgrenze Plettenberg/Herscheid an ihnen vorbei - und geriet in die Geschwindigkeitsmessung der Polizei.