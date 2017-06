Schwarzfahrer greift Zugbegleiterin an

Iserlohn - Eine 51-jährige Zugbegleiterin wurde am Freitag in der Regionalbahn 53 von einem 21-jährigen Schwarzfahrer aus Iserlohn angegriffen. Die Zugbegleiterin und ein Fahrgast, der ihr helfen wollte, wurden verletzt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden am Freitag gegen 17.30 Uhr Polizeibeamte zum Kalthofer Bahnhof an der Werkstraße gerufen. Zeugen hatten gesehen, wie ein 21-jähriger Iserlohner auf die 51-jährige Zugbegleiterin einschlug.

Zwei Fahrgäste griffen sich den Randalierer und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Hierbei schlug der 21-Jährige wiederholt um sich. Die Zugbegleiterin und einer der Helfer wurden leicht verletzt.

Vorausgegangen war ein Streit, weil der 21-Jährige keinen Fahrschein besaß. Da die Personalien des Tatverdächtigen nicht zweifelsfrei feststanden, wurde er zunächst mit zur Wache genommen.

Nach Feststellung seiner Identität wurde er wieder entlassen. Auf den 21-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung zu.