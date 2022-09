Randale im Märkischen Kreis: Mann beißt Polizist ins Bein - Beamte verletzt

Die Polizei eilte im Märkischen Kreis zu einem Rettungseinsatz. Nur: Der Mann wollte gar keine Hilfe. Und rastete vollkommen aus.

Iserlohn - Eigentlich wollten die Polizisten einem Mann nur helfen. Doch daraus entwickelte sich eine brutale wie kuriose Auseinandersetzung: Am Donnerstagnachmittag (1. September) wurde ein Streifenwagen in die Wermingser Straße in Iserlohn gerufen. Ein 42-jähriger Mann aus Iserlohn hatte dort einen medizinischen Notfall erlitten, weigerte sich allerdings, einen Notarzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus zu begleiten.

Daran änderte auch die mehrfache Aufforderung der Polizisten nichts. Als der 42-Jährige von einer Bank aufstand und gehen wollte, stellte sich ihm ein Polizist in den Weg. Nachdem der 42-Jährige versucht hatte, ihn zur Seite zu stoßen, griff ihn der Beamte und hielt ihn fest. Dem Mann gelang es, sich aus dem Griff zu befreien. Er schlug dem Polizisten anschließend mit der Faust ins Gesicht.

Im weiteren Verlauf gelang es den Polizisten, den Mann zu Boden zu bringen. Dort wehrte er sich allerdings weiterhin gegen eine Fixierung. Er biss dem Polizeibeamten ins Bein und trat einer Polizistin zudem gegen das Knie. Erst als weitere Beamte hinzustießen, konnte der 42-Jährige fixiert werden. Mit einem Rettungswagen und in Begleitung der Polizei kam er in ein Krankenhaus. Die beiden angegriffenen Polizisten wurden leicht verletzt. Sie waren nicht mehr dienstfähig. Die Polizei ermittelt wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

