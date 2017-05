Radfahrer aus Iserlohn (83) stirbt nach Sturz in Unna-Lünern

Notarzt kann nicht mehr helfen / Ursache unbekannt

+ © picture alliance / dpa © picture alliance / dpa

Iserlohn/Unna - Ein 83-jähriger Radfahrer aus Iserlohn ist am Sonntagnachmittag nach einem Sturz auf einem Radweg in Unna-Lünern noch am Unfallort gestorben. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Seniors feststellen, der von seiner Frau begleitet worden war.