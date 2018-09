Radfahrer "erheblich" verletzt: Polizei sucht nach mysteriösem Unfall Auto mit MK-Kennzeichen

Drolshagen/Märkischer Kreis - Ein Unfall, der sich am Mittwochabend in Drolshagen ereignete, gibt der Polizei Rätsel auf: Ein 67-jähriger Radfahrer stürzte aus noch ungeklärten Gründen und zog sich dabei "erhebliche" Verletzungen zu. Nun sucht die Polizei Zeugen - unter anderem den Fahrer eines Autos mit MK-Kennzeichen.

Die Polizei erhielt nach eigenen Angaben gegen 19.05 Uhr Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer. Dieser gab in einem Krankenhaus an, dass er zusammen mit mehreren Radfahrern auf der L 869 in Richtung B 54 gefahren sei.

"Vermutlich auf Höhe des Ortsteils Neuenhaus sei ihnen auf der eigenen Fahrspur ein Fahrzeug entgegen gekommen, dessen Fahrer einen Trecker überholte habe", heißt es im Polizeibericht. Anschließend sei der Autofahrer in Richtung Krummenerl weitergefahren. Der 67-Jährige stürzte mit dem Rad und verletzte sich laut Polizei erheblich.

Nach den bisherigen Ermittlungen ist die Unfallursache ungeklärt, wie die Polizei mitteilt. Bei dem entgegenkommenden Pkw soll es sich nach Zeugenaussagen um einen dunklen Golf mit dem Kennzeichenfragment "MK - L" handeln.

Sowohl der Treckerfahrer als auch der Fahrzeugführer werden gebeten, sich mit der Polizei in Olpe unter ☎02761/9269-0 oder -4110 in Verbindung zu setzen.