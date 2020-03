Doppelt so schnell wie erlaubt: Zwei Raser tappen Polizei in die Radarfalle

Ihr Tempo war hoch, und hoch ist auch die Strafe: Der Polizei im Märkischen Kreis gingen zwei Raser in die Radarfalle. Mit dem Autofahren ist für beide erstmal Schluss.

MK-Gebiet - Auf die höchste Geschwindigkeit brachte es der Fahrer eines Autos mit MK-Kennzeichen auf der L539 in Meinerzhagen. Kontrollen u.a. im Bereich Hösinghausen waren für jenen Tag (18. März) angekündigt gewesen. Der Fahrer gab dennoch Gas und wurde mit satten 145 km/h geblitzt. Erlaubt war an dieser Stelle lediglich Tempo 70.

Auch wenn die Geschwindigkeitsübertretung außerorts war: Der Wert hat unschöne Folgen für den Raser. Er muss ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro zahlen und seinen Führerschein für zwei Monate abgeben. Obendrauf gibt es noch zwei Punkte im Verkehrszentralregister.

Radarfalle schnappt in Meinerzhagen und Hemer zu

Dasselbe blüht auch einem Autofahrer, der am selben Tag in Hemer an sehr ungünstiger Stelle auf die Tube drückte. Er wurde an der Hönnetalstraße mit 115 km/h außerorts gemessen – das waren 65 km/h mehr als die erlaubten 50. Laut Strafenkatalog gilt auch für ihn: 440 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrpause.

Das schöne und frühlingshafte Wetter nutzten viele Motorradfahrer für die erste Ausfahrt der Saison. Einer von ihnen beließ es nicht bei einer Spazierfahrt. Auch in Halver-Oberbrügge hatte es jemand besonders eilig.