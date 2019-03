Rabiate Einbrecher flexen Geldautomaten auf

Iserlohn - Sie kamen in der Nacht und hatten ein Flex-Gerät dabei: Einbrecher haben in einem Iserlohner Supermarkt zugeschlagen.

In der Nacht auf Dienstag stemmten unbekannte Täter die Außenwand eines Supermarktes an der Raiffeisenstraße in Iserlohn auf. Im Gebäude flexten sie einen Geldautomaten auf und entnahmen das Bargeld.

Die Täter flüchteten unerkannt. Sie hinterließen Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Höhe der erbeuteten Summe wollte die Polizei nicht verraten. Laut Erfahrungen der Polizei waren vermutlich mehrere Täter an dem Einbruch beteiligt.

Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.