Pulverbeschichtung, Sandstrahlarbeiten und Verzinkung: X-Coating bietet alles aus einer Hand © X-Coating GmbH

Sie sind die Spezialisten für hochqualitative Oberflächen: Die Mitarbeiter der X-Coating GmbH kennen sich aus in Sachen Optik und Schutz von Bauteilen aller Art. Ob Pulverbeschichten, Sandstrahlen oder Verzinken - das Gummersbacher Unternehmen hat für jedes Material und jeden Anspruch die optimale Lösung. Und mehr noch: Ein erstklassiger Service rundet das Angebot des noch jungen Betriebes ab.

„Wir möchten hier in der Region als zuverlässiger und hochqualitativer Lieferant in Sachen Oberflächenbearbeitung sichtbarer wahrgenommen werden“, bringt Louis Piertzik, Geschäftsführer der X-Coating GmbH, das Unternehmensziel auf den Punkt. Und dafür leistet die Belegschaft an der Friedrichstaler Straße so einiges.

Stichwort Effizienz: Durch die Feuerverzinkung und anschließende Pulverbeschichtung haben die Kunden nur noch einen Ansprechpartner, der sich um Korrosionsschutz und Optik der Aufträge kümmert. Das erspart eine Menge Verwaltungsaufwand.

Durch die mechanische Vorbehandlung von verzinkten Bauteilen, dem sogenannten Sweepen, wird die Oberfläche zudem optimal auf die anschließende Beschichtung vorbereitet.

Doch damit nicht genug, denn seit Januar 2022 ist bei der X-Coating GmbH einiges passiert: Eine neue Anlage ermöglicht es, Bauteile von bis zu 8300 mm Länge zu beschichten. Zusätzlich kann die Anlage ein Bauteilgewicht von mehr als einer Tonne tragen. „Mit der richtigen Gewichtsverteilung, Aufhängetechnik und Know-how haben wir im April ein Bauteil von 1300 kg aufgehangen“, erzählt Geschäftsführer Piertzik und ergänzt: „Das macht uns so schnell niemand hier vor.“

Hinzu kommt: Nach ihrer Gründung im Mai 2021 hat die X-Coating GmbH nun die QIB-Prüfung abgelegt und wartet auf ihre Ergebnisse. Piertzik: „Mit dem Eintritt in die Qualitätsgemeinschaft Industriebeschichtung schaffen wir einen Qualitätsstandard, der hier im Kreis nicht sehr häufig vertreten ist.“

Tägliche Prüfungen an Musterblechen - die bei allen Kundenaufträgen mitbearbeitet werden - auf Schichtstärke, Einbrennbedingungen und Haftung führt die X-Coating GmbH durch. Hinzu kommen jährliche Prüfungen in einem unabhängigen Institut. „Durch die Feuerverzinkung, Grundierung und unseren Decklack erreichen wir Schichtstärken von bis zu 250 μm und die Korrosionsschutzklasse C5 nach DIN ISO 12944-4“, unterstreicht Piertzik den hohen Standard in der Produktion. Zusätzlich wurde der Betrieb vor kurzem nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.

Beste Leistungen, kurze Lieferzeiten

Seit Oktober 2022 arbeitet die X-Coating GmbH im Zwei-Schicht-System, sodass auch die Lieferzeit deutlich verringert wurde. „Im Schnitt brauchen wir so nun nur vier bis sechs Werktage für die Auftragsabwicklung“, verspricht Piertzik. Und auch für ganz eilige Aufträge ist das Unternehmen gerüstet: Bei Bedarf wird nun auch samstags gearbeitet.

Durch den Verzinkungsservice erhofft sich das Unternehmen weitere Kundenbindung. „Somit muss nicht jeder Metallbauer aus dem Umkreis die Verzinker einzeln anfahren und spart sich eine Menge Zeit und Kosten.“ Die X-Coating GmbH dient hier als Sammelpunkt und Zwischenhändler. „Durch Vertragsvereinbarungen können wir die gleichen Preise wie die Verzinkereien anbieten - eine Win-Win-Situation“, betont Geschäftsführer Piertzik. „In der heutigen Zeit müssen wir die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen in der gleichen Branche eher forcieren, statt uns gegenseitig auszuspielen. Nur so ist es möglich auf den schnelllebigen Markt zu agieren.“

Abgerundet wird das Angebot der X-Coating GmbH durch die eigene Logistik sowie den Express-Service – egal für welche Produktformate. Piertzik: „Wir haben für sämtliche Bauteile die richtigen Fahrzeuge.“

Nach knapp zwei Jahren am Markt hat sich die X-Coating GmbH bereits fest etabliert – dank ihrer modernen Struktur und der gelebten Flexibilität. Geschäftsführer Louis Piertzik: „Wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen, das noch keine festgefahrenen betrieblichen Prozesse besitzt. Somit können wir auch kurzfristig auf besonders schnelle Anfragen unserer Kunden reagieren.“

Kontakt X-Coating GmbH Produktion:

Friedrichstaler Straße 39

51645 Gummersbach

Telefon: 02261/2043758

E-Mail: info@x-coating.de



www.x-coating.de