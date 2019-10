Prügelei auf offener Straße: Streit um Metallstange auf Fahrrad - 28-Jähriger schwer verletzt

Gefährliche Fracht wird zur "Waffe"

An der Ihmerter Straße zwischen Hemer und Altena sind ein Fahrradfahrer und ein Autofahrer aneinander geraten - wegen einer langen Metallstange, die der Radfahrer in seinem Rucksack dabei hatte. Der Autofahrer hielt diese als Fracht für gefährlich und sprach den Radfahrer darauf an. Am Ende landete er schwer verletzt im Krankenhaus.