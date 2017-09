Profit für alle Seiten

Märkischer Kreis - Ökonomie und Ökologie – ein Paar wie Hund und Katze? Das glauben viele. Nicht so die Initiatoren, Förderer und Teilnehmer des Programms Ökoprofit. Die nämlich sind überzeugt davon, dass Wirtschaft und wirksamer Umweltschutz Hand in Hand gehen können. Auch im Märkischen Kreis. Vor diesem Hintergrund sind nun neun märkische Unternehmen und Institutionen wegen ihres Bemühens um den Umweltschutz ausgezeichnet worden.

Der Festakt ging dabei im Lüdenscheider Sitz von Busch-Jaeger Elektro über die Bühne. Das Unternehmen gehört selbst zu den ausgezeichneten Betrieben, die an diesem Nachmittag alle Präsenz zeigten. Ebenfalls erschienen zu der Veranstaltung waren mehrere Bürgermeister aus der Region.

Samir Khayat vom nordrhein-westfälischen Umweltministerium und Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper lobten in ihren Ansprachen die Ökoprofit-Idee und nahmen auch die Auszeichnung der beteiligten Firmen und Einrichtungen vor. Außer an Busch-Jaeger gingen dabei Urkunden an die Arens Stahlkontor GmbH (Plettenberg), an das Berufskolleg für Technik und das Gertrud-Bäumer-Berufskolleg des Märkischen Kreises, an die Firmen Beck u. Kaltheuner (Plettenberg) und Karl Lüsebrink (Halver), an das Seniorenzentrum Waldstadt in Iserlohn, an die Verfuß GmbH (Hemer) sowie an die Firma Walter Weyand (Iserlohn).

Sie alle haben sich zu bestimmten Umweltschutzmaßnahmen entschlossen – und hoffen gleichzeitig auf eine Senkung von Betriebskosten. Die Reduzierung von Energieverbrauch und Emissionen, der Einsatz umweltfreundlicherer Materialien und eine geringere Abfallproduktion sind in diesem Kontext einige der Stichwörter.

Konkret hatten die märkischen Ökoprofit-Teilnehmer etwa ihre Beleuchtungssysteme umgerüstet, veraltete Maschinen ausgetauscht oder Heizanlagen verbessert.

Bei Ökoprofit handelt es sich um ein bundesweites Projekt, das seit Jahren auch in Nordrhein-Westfalen verankert ist. 2000 Betriebe sind bisher involviert. Das Konzept zielt auf eine nachhaltige Umweltschutz-Strategie, die den Firmen und Einrichtungen gleichzeitig finanzielle Einsparungen erlaubt. Das alles innerhalb des Systems wachstumsorientierter Marktwirtschaft. Land, Kommunen, Kreise und Betriebe kooperieren dabei eng miteinander. Im Fall des Märkischen Kreises war auch noch die Gesellschaft für Wirtschafts- und Strukturförderung MK (GWS) mit im Boot.

Der Startschuss für besagte Ökoprofit-Initiative im Kreis fiel vor gut einem Jahr. In der Folge beratschlagten Akteure der Unternehmensberatung Baum Consult dann mit den beteiligten neun Betrieben über die Realisierung von Umweltschutz, der auch Kosten spart. Und der Baum-Abgesandte Oliver Wulff machte beim jetzigen Festakt gleich deutlich: Es soll künftig eine weitere Ökoprofit-Runde im Märkischen Kreis geben.