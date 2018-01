Postsendung aus Malaysia: 70-Jähriger löst große Aufregung in Hemer aus

Nach drei Stunden klärte sich alles auf...

Hemer - Nicht schon wieder... So oder ähnlich dürften die Gedankengänge am Dienstag bei zahlreichen Polizisten und Feuerwehrleuten gewesen sein, als auf der Polizeiwache in Hemer wie schon am 24. November 2017 ein ominöser Brief aus dem Ausland abgegeben worden war. Ein 70-jähriger Hemeraner hatte die Postsendung zur Wache gebracht, erneut wurde die bei solchen Vorfällen übliche Alarmkette in Gang gesetzt. Schnell aber war klar: Die Aufregung war völlig unnötig.