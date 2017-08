Portemonnaie geklaut und dann zwei Konten geplündert: Wer kennt diese Frau?

Iserlohn - In einem Supermarkt in Iserlohn-Letmathe erst ein Portemonnaie geklaut und dann gleich zwei Konten geplündert: Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis sucht jetzt mit einem Fahndungsfoto nach einer Frau, die im Mai vierstellige Beute machte. Wer kann Angaben zu der Täterin machen?

Es passierte bereits vor mehr als dreieinhalb Monaten, ganz konkret am 13. Mai 2017 vormittags gegen 11 Uhr: In einem Supermarkt an der Hagener Straße in Letmathe wurde einer Frau die Geldbörse geklaut.

Jetzt endlich darf die Polizei auf Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes auch mit einem Foto nach jener Frau fahnden, die im Anschluss an den Diebstahl mit zwei erbeuteten EC-Karten an einem Geldautomaten Beute machte.

+ Wer kennt diese Frau? Zur Vollansicht des Fotos bitte oben rechts klicken, © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Zwei Mal gelang es der Diebin nach Polizeiangaben, Geldbeträge im vierstelligen Bereich abzuheben. Dabei wurde die Unbekannte fotografiert.

Die Polizei in Iserlohn fragt nun: Wer kennt die auf dem Foto abgebildete Frau beim Geldabheben?

Wer Hinweise auf die Identität der abgebildeten Frau geben kann, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei zu melden (Rufnummer 02371-9199-0).